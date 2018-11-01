В Совфеде рассказали, какую "высокую цену" Запад требует от России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Западные страны пытаются сохранить свой мир, для входа в который Россия должна поступиться суверенитетом, а отказ Москвы от этих правил игры крайне раздражает, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант ранее заявил, что Соединенное Королевство хотело бы вернуть Россию в "основанную на правилах международную систему", но пригрозил "очень высокой ценой", если ее поведение не изменится.

"Это очередная попытка изобразить себя хозяевами мира. Россию в этот мир принимают либо нет по воле его хозяев",- сказал Морозов РИА Новости в четверг, отметив, что Москва, по мнению Запада, должна за это платить "понятно чем – суверенитетом".

То есть цена давно известна", — отметил сенатор.

"И то, что зная это, Россия не прогибается, раздражает. Ей напоминают, что двери, мол, открыты, но входной билет тот же", — заключил Морозов.