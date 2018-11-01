В Крыму предостерегли Украину от ракетных учений у границ полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Ракетные учения у границ Крыма приведут лишь к эскалации напряженности, киевским властям стоит задуматься, чем заканчивается бряцание оружием у российских границ, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее представитель командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский сообщил , что испытания управляемых ракет начнутся в приграничной с Крымом Херсонской области 1 ноября, воздушное пространство в районе проведения испытаний над Черным морем будет закрыто.

"Украинским политикам надо бы задуматься, чем заканчивается такое бряцание оружием у границ Российской Федерации. Хотелось бы предостеречь киевские власти от действий, направленных на эскалацию напряженности, тем более что мы помним, чем обернулись аналогичные учения в 2001 году, когда над Черным морем украинскими военными был сбит российский авиалайнер", — сказал Гемпель РИА Новости.

По его словам, российская армия способна отразить любую агрессию со стороны недружественных стран.

"Украинские военные по уровню своего мастерства напоминают обезьяну с гранатой. Поэтому подобные учения несут, прежде всего, опасность для самой Украины", — подчеркнул Гемпель.

Подобные учения с ракетными стрельбами Украины уже проводила в предыдущие годы. Так, в 2017 году Украина провела в одностороннем порядке ракетные стрельбы 1 и 2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона, уже без объяснения причин, установила новые опасные зоны — над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от Крыма.