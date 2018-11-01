Суд прекратил производства по искам Ищенко о выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Уссурийский районный суд Приморья постановил прекратить производства по 11 искам от участвовавшего в выборах главы края Андрея Ищенко (КПРФ), который просил признать недействительными решения участковых и территориальной избирательных комиссий в этом районе.

Об этом коммунист написал в своем аккаунте в Instagram, опубликовав фото определения суда.

"Уссурийским районным судом Приморского края были вынесены определения о прекращении производства по 11 административным исковым заявления от Ищенко А.С. к УИК и ТИК города Уссурийска о признании недействительными решений соответствующих УИК и ТИК Уссурийска", — написал Ищенко.

Согласно определению суда, производства прекращены, "поскольку на настоящий момент результаты досрочных выборов губернатора Приморского края признаны недействительными по всему Приморскому краю, оспариваемое решение утратило юридическую силу и не влечет юридических последствий, предмет административного спора … отсутствует, а оспариваемое решение перестало затрагивать права, свободы и законные интересы административного истца".

Ищенко отметил, что не согласен с решением суда.

В суде РИА Новости подтвердили прекращение производства по всем искам Ищенко.

"Производство по всем искам Ищенко прекращено, так как установлено, что решением избиркома Приморского края от 20 сентября результаты выборов признаны недействительными. Суд прекратил производство по искам, так как предмет административного спора отсутствует", — сообщил агентству представитель Уссурийского районного суда.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Также через Приморский краевой суд Ищенко пытался обжаловать решение избиркома о признании результатов выборов недействительными. Приморский краевой суд 12 октября отклонил этот иск коммуниста. Тот обжаловал решение в Верховном суде.

На прошлой неделе избирком начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря.