МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Венесуэла предложила России усилить стратегическое сотрудничество, сообщил в среду вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами после встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым в рамках международной ярмарки в Гаване.

"Мы предложили форсировать двустороннее и стратегическое сотрудничество между Венесуэлой и Российской Федерацией для блага наших народов и нашего суверенитета. Я благодарю товарища Юрия Борисова, вице-премьера правительства, за его внимание и солидарность", – написал Эль-Аиссами после встречи в Twitter.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь сообщил, что провел две встречи с экспертами из Китая и России по финансово-экономической тематике. "Ничто и никто не задержит развитие родины. Мы победим", — написал он в Twitter.

Сейчас в Венесуэле находится российская делегация во главе с замминистра финансов Сергеем Сторчаком. Мадуро сообщил ранее, что надеется на Россию в вопросе обеспечения экономической независимости своей страны.

Канал VTV уточняет, что на встрече с российской делегацией Мадуро обсудил десять стратегических линий сотрудничества.