Организаторы митинга в Магасе объявили о его завершении

Участники митинга в Магасе за отмену соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. 31 октября 2018

Участники митинга в Магасе за отмену соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. 31 октября 2018

МАГАС, 31 окт — РИА Новости. Организаторы митинга против соглашения о границе с Чечней в Магасе заявили о его завершении и попросили участников разойтись по домам, передает корреспондент РИА Новости.

Председатель совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов на площади возле здания телерадиокомпании в Магасе заявил о завершении митинга. Он добавил, что в пятницу в Магасе пройдет общереспубликанская пятничная молитва, и призвал жителей города, который планируют ее посетить, не создавать неудобства и заторы на дорогах. Ужахов поблагодарил митингующих за терпение. Участники митинга также приняли решение посетить мемориал в Назрани, чтобы почтить память погибших во время осетино-ингушского конфликта осенью 1992 года.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об установлении административной границы между двумя республиками. Парламенты обеих республик ратифицировали документ 4 октября, в тот же день Евкуров и Кадыров подписали законы о его утверждении. После подписания соглашения некоторые жители Ингушетии вышли на митинги, требуя отмены соглашения и широкого обсуждения вопроса об установлении административной границы. Позже власти Ингушетии согласовали проведение митинга в центре Магаса с 8 по 17 октября, а также с 31 октября по 2 ноября.

В соответствии с соглашением о границе Ингушетия получила более 7 тысяч гектаров земли заповедного леса, ранее принадлежавшего Бамутскому лесничеству Чечни. Кроме того, регионы обменяли равными участками земли в 1,8 гектара в северных районах.