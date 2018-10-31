Организаторы митинга в Магасе объявили о его завершении

МАГАС, 31 окт — РИА Новости. Организаторы митинга против соглашения о границе с Чечней в Магасе заявили о его завершении и попросили участников разойтись по домам, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об установлении административной границы между двумя республиками. Парламенты обеих республик ратифицировали документ 4 октября, в тот же день Евкуров и Кадыров подписали законы о его утверждении. После подписания соглашения некоторые жители Ингушетии вышли на митинги, требуя отмены соглашения и широкого обсуждения вопроса об установлении административной границы. Позже власти Ингушетии согласовали проведение митинга в центре Магаса с 8 по 17 октября, а также с 31 октября по 2 ноября.
В соответствии с соглашением о границе Ингушетия получила более 7 тысяч гектаров земли заповедного леса, ранее принадлежавшего Бамутскому лесничеству Чечни. Кроме того, регионы обменяли равными участками земли в 1,8 гектара в северных районах.