Путин подписал новую концепцию миграционной политики

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики. Об этом президент заявил, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Она направлена, в том числе, на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства", — сказал глава государства.

По его словам, сейчас в мире сложилась непростая ситуация, когда подрываются основы международного права и рушатся многолетние договоренности. Во многих странах нарастает русофобия и другие формы крайне агрессивного национализма, например на Украине и в странах Балтии переписывается история, ведется борьба с памятниками и русским языком, а людей там запугивают, просто терроризируют.

"Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается", — продолжил Путин, отметив, что это сказывается на жизни граждан.

В таких условиях Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников, подчеркнул глава государства.

Задачи миграционной политики

В тексте концепции говорится, что одна из задач миграционной политики — обеспечение въезда в Россию иностранцев, желающих укреплять связи в различных сферах, изучать язык и содействовать развитию страны.

Среди задач названы совершенствование правовых, организационных и иных механизмов и добровольное переселение в Россию проживающих за рубежом соотечественников, а также тех, кто способен "успешно интегрироваться в российское общество".

Одно из основных направлений политики по пресечению нарушений миграционного законодательства — это совершенствование госконтроля в вопросах въезда и выезда из России, транзитного проезда через территорию, а также пребывание и трудовая деятельность иностранцев в России.

Президент отметил, что бюрократические барьеры в миграционной сфере сняты.

"Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как это работает на практике", — сказал Путин.