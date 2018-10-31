Путин отметил важность развития отношений с Молдавией

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 31 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 31 октября 2018

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия придает серьезное значение развитию отношений с Молдавией, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молдавским коллегой Игорем Додоном.

"В начале нашей беседы хотел бы отметить, что Россия придает серьезное значение развитию российско-молдавских отношений, считаем Молдавию одним из наших приоритетных партнеров на пространстве СНГ", — сказал Путин.

Он отметил, что за последние годы, благодаря, в том числе, личным усилиям Додона, ситуация в сфере торгово-экономических связей меняется, открываются значительное количество предприятий винодельческой, плодоовощной продукции, сельхозсырья для поставок на российский рынок.

Путин отметил, что продолжается тенденция роста товарооборота, в этой сфере отношения развиваются поступательно.