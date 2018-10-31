Путин подписал новую концепцию миграционной политики

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики. Об этом президент заявил, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Она направлена в том числе на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства", — сказал глава государства.

По его словам, сейчас в мире сложилась непростая ситуация, когда подрываются основы международного права и рушатся многолетние договоренности. Во многих странах нарастает русофобия и другие формы крайне агрессивного национализма. Например, на Украине и в странах Балтии переписывается история, ведется борьба с памятниками и с русским языком, а людей там запугивают, просто терроризируют.

"Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается", — продолжил Путин, отметив, что это сказывается на жизнях граждан.

В таких условиях Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников, подчеркнул глава государства.

"Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства или о постоянном жительстве в России. А тем, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все для того, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище", — заявил он.

Одним из наиболее востребованных направлений российский лидер назвал работу с молодежью.

"Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы молодые соотечественники, проживающие за рубежом, не теряли своих корней, своей русскости, если можно так сказать, не ограничивали связи с родиной. <…> Мы хотим, чтобы как можно больше молодых соотечественников смогли побывать в России, познакомиться с ее достижениями, с ее сегодняшней жизнью", — сказал президент.

Путин напомнил, что по программе добровольного переселения соотечественников за 12 лет в Россию переехало около 800 тысяч человек, а в последние месяцы число желающих вернуться на родину растет.

"Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуру. Вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них новые рабочие места, получать условия для ведения бизнеса", — сказал он.

Глава государства отметил, что проблем в этой области еще много, но за последнее время многие бюрократические преграды сняты. "Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как это работает на практике", — заключил Путин.