Путин подписал новую концепцию миграционной политики

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики. Об этом президент заявил, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
По его словам, сейчас в мире сложилась непростая ситуация, когда подрываются основы международного права и рушатся многолетние договоренности. Во многих странах нарастает русофобия и другие формы крайне агрессивного национализма. Например, на Украине и в странах Балтии переписывается история, ведется борьба с памятниками и с русским языком, а людей там запугивают, просто терроризируют.
"Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается", — продолжил Путин, отметив, что это сказывается на жизнях граждан.
"Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства или о постоянном жительстве в России. А тем, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все для того, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище", — заявил он.
Одним из наиболее востребованных направлений российский лидер назвал работу с молодежью.
"Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы молодые соотечественники, проживающие за рубежом, не теряли своих корней, своей русскости, если можно так сказать, не ограничивали связи с родиной. <…> Мы хотим, чтобы как можно больше молодых соотечественников смогли побывать в России, познакомиться с ее достижениями, с ее сегодняшней жизнью", — сказал президент.
"Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуру. Вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них новые рабочие места, получать условия для ведения бизнеса", — сказал он.
Глава государства отметил, что проблем в этой области еще много, но за последнее время многие бюрократические преграды сняты. "Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как это работает на практике", — заключил Путин.