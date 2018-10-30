В Госдуме раскритиковали план Тимошенко по требованию компенсации от России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал глупостью заявлении лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о намерении требовать от РФ компенсацию в 100 миллиардов евро.
Как заявил Калашников РИА Новости, если бы Тимошенко пообещала наладить "с Россией взаимоотношения, в том числе, и в кооперации, в авиации", возобновить "все снова в Днепропетровске, наверное, это имело бы даже больший результат, чем вот эта глупость, которая, к сожалению, пропагандистски всячески поддерживается".
Парламентарий добавил, что Тимошенко выступает в тренде пропагандистской ненависти и русофобии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.