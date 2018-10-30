В Госдуме раскритиковали план Тимошенко по требованию компенсации от России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал глупостью заявлении лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о намерении требовать от РФ компенсацию в 100 миллиардов евро.

Ранее Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от РФ компенсации убытков, якобы нанесенных утратой Донбасса и Крыма, жители которых проголосовали за независимость от Киева на референдумах. Она считает, что украинцы могут получить 100 миллиардов евро.

Как заявил Калашников РИА Новости, если бы Тимошенко пообещала наладить "с Россией взаимоотношения, в том числе, и в кооперации, в авиации", возобновить "все снова в Днепропетровске, наверное, это имело бы даже больший результат, чем вот эта глупость, которая, к сожалению, пропагандистски всячески поддерживается".

Парламентарий добавил, что Тимошенко выступает в тренде пропагандистской ненависти и русофобии.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.