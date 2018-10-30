Путин призвал к работе над усовершенствованием избирательной системы

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. У российской избирательной системы еще много административно-технических сложностей, нужно думать над ее совершенствованием, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы многое сделали, чтобы на предыдущих выборах все могли проголосовать, но не всегда так бывает. У меня времени немного для неформального общения, но все-таки бывает. Я слышал, что человек хотел и там, и там, но не получается. Но, тем не менее, много все-таки сегодня еще чисто административно-технических сложностей, которые рядовому гражданину при его жгучем желании проголосовать не дают возможности это сделать. Поэтому, конечно, нужно думать о совершенствовании нашей избирательной системы. Разумеется, и законодатель должен думать, но и от вас тоже было бы очень полезно услышать предложения, рекомендации, потому что вы своими руками это все делаете, и вы видите сами, где есть какие-то препоны и узкие места", — сказал Путин на мероприятии в честь 25-летия избирательной системы РФ.