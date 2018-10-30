Путин заявил, что Россия никогда не забудет день референдума в Крыму

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы РФ, заявил, что вся страна, как и крымчане, никогда не забудет день референдума о присоединении Крыма к России.

Председатель территориальной избирательной комиссии Балаклавского района города Севастополя Елена Вовк, выступая на мероприятии, отметила, что день референдума о вхождении республики Крым в состав России стал особенным для региона, и крымчане его никогда не забудут.

"По поводу выступления коллеги из Севастополя. Она сказала, что день референдума они не забудут никогда, мы тоже никогда не забудем, вся Россия не забудет", — заявил Путин.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.