В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Нетаньяху в Париже

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Париже, заявил, что пока график президента предусматривает только беседу с американским коллегой Дональдом Трампом, но возможно общение "на ногах".

Ранее израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в руководстве страны сообщили, что Нетаньяху заинтересован в том, чтобы встретиться с Путиным в Париже 11 ноября.

"Пока график пребывания в Париже предусматривает только одну двустороннюю встречу, это встреча с президентом Трампом, которая сейчас находится в стадии подготовки. В остальном планируется, что Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, где, собственно, будет возможность "на ногах" перекинуться, что называется, парой фраз с другими участниками, в том числе и с Нетаньяху", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, возможна ли встреча с Нетаньяху.

Он отметил, что проведение отдельной встречи будет зависеть от решения президента РФ и премьер-министра Израиля, но пока график такой встречи не предусматривает. "Дело в том, что накануне президент не сможет прибыть во Францию, у него другие мероприятия запланированы, а в сам день — там у французской стороны целый перечень разных мероприятий, поэтому пока какого-то понимания на сей счет нет", — добавил пресс-секретарь президента