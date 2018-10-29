Запрос в КС Ингушетии о границе с Чечней стал недействительным

НАЛЬЧИК, 29 окт – РИА Новости. Двое депутатов народного собрания Ингушетии отозвали свои заявления в Конституционный суд республики, в которых просили проверить принятый закон об утверждении границы с Чечней, в результате запрос становится недействительным, сообщили РИА Новости в аппарате регионального парламента.
"В понедельник представителем народного собрания Ингушетии в Конституционный суд республики поданы заявления двух депутатов парламента об отзыве запроса, а также заявления двух граждан об отзыве своих жалоб", — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что запрос в Конституционный суд Ингушетии должен содержать подписи не менее трети от общей численности депутатов народного собрания, в составе которого сейчас 32 депутата. "Теперь, после отзыва заявлений двух депутатов, запрос становится недействительным, так как его направили менее трети депутатов – 10 человек", — отметили в парламенте.
"Таким образом, принятое председателем Конституционного суда Аюпом Гагиевым решение при рассмотрении дела не будет отвечать принципу объективности и беспристрастности", — подчеркнул собеседник агентства.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. В Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. С 8 октября митинг был санкционирован и проходил на новой площадке — возле здания национальной телерадиокомпании.
Срок санкционированного митинга истекал 17 октября, власти региона согласовали новую акцию, которая пройдет на той же площадке с 31 октября по 2 ноября. В тот же день организаторы митинга решили приостановить его до 31 октября.