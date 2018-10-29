В Госдуме не рассчитывает на улучшение отношений с Грузией после выборов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что не рассчитывает на улучшение российско-грузинских отношений вне зависимости от результатов второго тура президентских выборов в республике.

За должность президента Грузии в воскресенье боролись 25 кандидатов. Второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не набирает более 50% голосов. В понедельник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии после обработки 100% данных с избирательных участков сообщила, что независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набрала 38,64%, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур пройдет не позднее 2 декабря, сообщил ЦИК.

"Ни от того, ни от другого претендента я не вижу особых поползновений к улучшению российско-грузинских отношений… У нас весьма скромные контакты с оппозицией, с правящей партией. Поэтому придет один – будет по-прежнему, придет другой из лагеря Саакашвили — будет еще хуже. Но хуже, чем сегодня, тоже некуда. Ну, будет риторика еще более враждебная. В этом смысле я мало что жду от этих выборов", — заявил РИА Новости Калашников.

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными российскими войсками".