Россия предложила Японии создать программу сотрудничества

ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. Россия предлагает Японии создать совместную программу с упоминанием не только направлений сотрудничества, но и проектов и инвесторов, как это сделано с Китаем, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

По итогам переговоров в Токио с представителями японского бизнеса и министром экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко, он сказал, что внес несколько предложений.

"Есть некоторая разница между направлениями сотрудничества и уже подписанной конкретной программой, где уже упомянуты проекты и инвесторы, где все уже привязано более к конкретным действиям", — пояснил Трутнев. По его словам, с Китаем у РФ такая программа по итогам Восточного экономического форума подписана, а с Японией пока нет.

"Такое предложение создать совместную программу я внес, японские коллеги сказали, что им надо посоветоваться с соответствующими министерствами, решения пока нет", — сказал Трутнев.

Второе предложение, которое японской стороной было поддержано, было предложение провести в Японии пиар-компанию по работе бизнеса на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер. "Потому что ситуация на Дальнем Востоке изменилась, принято более 30 федеральных законов, более 150 актов правительства, и провести такую работу и рассказать это в Японии важно", — отметил он. По словам Трутнева, Сэко эту идею поддержал.