МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вступление Украины и Грузии в НАТО станет колоссальной военной и экономической проблемой для России, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Расширение альянса
Киев и Тбилиси намерены вступить в НАТО, однако в альянсе утверждают, что для этого нужно соответствовать стандартам организации.
Так, в декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса. Спустя полтора года в Киеве приняли дополнительные изменения, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики. Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран альянса.
В свою очередь, Грузия и НАТО начали сотрудничать в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004-го взаимодействие усилилось. В апреле 2008-го в Бухаресте на саммите альянса было подтверждено, что Тбилиси в будущем может стать членом организации при условии соответствия его стандартам. Сейчас в Грузии регулярно проводятся учения НАТО.