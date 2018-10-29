В МИД рассказали о последствиях вступления Украины и Грузии в НАТО

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вступление Украины и Грузии в НАТО станет колоссальной военной и экономической проблемой для России, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Расширение альянса



Он добавил, что придется "выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи", а на это потребуются колоссальные ресурсы.

Киев и Тбилиси намерены вступить в НАТО, однако в альянсе утверждают, что для этого нужно соответствовать стандартам организации.

Так, в декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса. Спустя полтора года в Киеве приняли дополнительные изменения, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики. Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран альянса.

В свою очередь, Грузия и НАТО начали сотрудничать в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004-го взаимодействие усилилось. В апреле 2008-го в Бухаресте на саммите альянса было подтверждено, что Тбилиси в будущем может стать членом организации при условии соответствия его стандартам. Сейчас в Грузии регулярно проводятся учения НАТО.

В свою очередь, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для вступления Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени. По мнению экспертов, на это понадобится около 20 лет.