В Кремле назвали главную цель встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главная цель предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа — "сверка часов", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что у президентов России и США традиционно много тем, по которым нужно обмениваться мнениями.

"По-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД", — уточнил Песков.

Кроме того, лидеры обсудят двусторонние отношения.

Путин и Трамп планируют встретиться 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

Предыдущая встреча состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.

Ситуация вокруг ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

С тех пор Москва и Вашингтон периодически обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Недавно Трамп сообщил, что США не намерены соблюдать ДРСМ "в одностороннем порядке". Москва потребовала "детального объяснения".