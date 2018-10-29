МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти в Латвии и Эстонии создали фактически зоны сегрегации и апартеида в центре Европы, ограничив русскоязычное население в целом ряде прав, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила и рост русофобии, которая, по её словам, используется "определёнными силами на Западе, в некоторых других государствах" в качестве инструмента противодействия России и проводимой ею политике формирования многополярного мира.
"За примерами, как говорится, далеко ходить не надо. Все мы знаем, можем назвать поименно государства, где ведется открытая пропаганда враждебности, даже ненависти к представителям других народов, происходит героизация нацистских преступников и их сообщников. Где ограничивается право обучения, получения информации на родном языке, затрудняется доступ к сокровищницам национальной культуры", — заявила Матвиенко.
Особенно преуспели в этом плане, подчеркнула она, нынешние украинские власти, которые "фактически возвели русофобию в ранг официальной идеологии и политики".