В ГД ответили на слова Трампа о "желании" России получить от США помощь

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Россия не просит ни у кого экономической помощи, но и не отказывается от участия в совместных проектах, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Россия якобы хочет получить экономическую помощь от США.

"Мы не просим ни у кого никакой экономической помощи, но если у кого-то есть желание участвовать (в совместных проектах), мы, что называется, welcome, мы будем всегда рады, мы всегда открыты. Существует огромное количество проектов, которые мы могли бы совместно с американцами осваивать", — сказал РИА Новости Чепа.

По мнению парламентария, Россия и США могут совместно сотрудничать в таких направлениях, как космос, Арктика и нефтепереработка.