МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Россия не просит ни у кого экономической помощи, но и не отказывается от участия в совместных проектах, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова президента США Дональда Трампа.
"Мы не просим ни у кого никакой экономической помощи, но если у кого-то есть желание участвовать (в совместных проектах), мы, что называется, welcome, мы будем всегда рады, мы всегда открыты. Существует огромное количество проектов, которые мы могли бы совместно с американцами осваивать", — сказал РИА Новости Чепа.
По мнению парламентария, Россия и США могут совместно сотрудничать в таких направлениях, как космос, Арктика и нефтепереработка.