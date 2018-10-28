Лавров призвал США к транспарентности в области контроля над вооружениями

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. США, если они решили выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), должны сообщить, что они намерены делать в области контроля над вооружениями, нетранспарентность и бесконтрольность недопустимы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД. По его словам, США будут наращивать ядерный̆ потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений.

"Президент России Владимир Путин очень четко сказал, что мы понимаем, что это их решение, что мы не можем на эти решения повлиять. Аргументы свои мы высказали, надеемся, что, принимая свое решение, они все-таки помнили о наших аргументах", — отметил глава МИД России.

"Но раз они решают таким образом выводить из "оборота" все международно-правовые документы в области контроля над вооружениями, пусть скажут, что собираются делать в этой области. Просто бесконтрольно, нетранспарентно, чтобы никто опять не знал, что делает другой, так нельзя. (Помощник по нацбезопасности президента США Джон – ред.) Болтон сказал "нет", что они прекрасно понимают, что здесь нужна транспарентность, какая-то степень доверия и предсказуемости", — сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По его словам, американцы по ДРСМД спрашивают, почему нельзя вовлечь в этот процесс Китай, Индию, Пакистан и Иран. "Лет восемь-девять назад, а может и десять, в 2007-2008 годах, мы с американцами предлагали в ООН всем странам, которые обладают ракетами средней и меньшей дальности, присоединиться к договору и сделать его универсальным. Отклик был негативный. Честно говоря, другого мы и не ожидали, но все-таки хотелось использовать все возможности для универсализации", — напомнил Лавров.

Как отметил министр, российская сторона заявила Болтону, что говорить о сдержанности в сфере стратегических и нестратегических вооружений той или иной страны нужно с соответствующим государством.