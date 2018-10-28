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США передали России список вопросов по договору о РСМД

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (162)
(обновлено: 15:15 28.10.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. США передали России список вопросов по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сделав это за несколько дней до объявления о намерении из него выйти, Москва уже начала готовить ответы на них, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В МИД заявили о возможности модифицировать ДРСМД
Лавров отметил, что Москва уже много лет слышит обвинения в том, что ракета, которую обычно обозначают по индексу 9М729, была испытана Россией на дальность, запрещенную Договором о РСМД. Министр отметил, что сначала США даже не называли тип ракеты, который имели в виду. Глава МИД рассказал, что Россия просила предоставить конкретные данные, американцы "сначала дали только номер ракеты, потом сказали, что это было два испытания, дали даты этих испытаний и сообщили, что это был (полигон — ред.) Капустин Яр".

"Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали – в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении Договора. Мы разослали этот перечень в Министерство обороны России и другие ведомства, которые должны посмотреть на эти претензии, начали работу по подготовке ответа на американские озабоченности", — сказал министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Говоря о том, почему США не предоставили точные данные и претензии сразу, Лавров предположил, что это может быть связно с опасением, "что если они покажут какую-то информацию, то они скомпрометируют источники".

"Не занимаюсь профессионально этими вопросами, поэтому могу только гадать, но на поверхности получилось так, что, передав нам предельно подробный вопросник, на который можно уже каким-то образом реагировать (мы приступили к подготовке ответов), через несколько дней было объявлено, что вопросник вопросником, а они выходят. Это тоже не способствует устойчивому диалогу и предсказуемости", — добавил министр.

Бесконтрольность недопустима

Лавров также призвал США сообщить, что они намерены делать в области контроля над вооружениями после выхода из ДРСМД.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Выход США из ДРСМД закрепит подчиненное положение Европы, считают в МИД

"Просто бесконтрольно, нетранспарентно, чтобы никто опять не знал, что делает другой, так нельзя", — отметил глава МИД.

По его словам, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон на переговорах признал, что в отношениях с Россией необходима "какая-то степень доверия и предсказуемости".

Кроме того, министр прокомментировал предложение США вовлечь в договор Китай, Индию, Пакистан и Иран.

"Лет восемь-девять назад, а может и десять, в 2007–2008 годах, мы с американцами предлагали в ООН всем странам, которые обладают ракетами средней и меньшей дальности, присоединиться к договору и сделать его универсальным. Отклик был негативный. Честно говоря, другого мы и не ожидали, но все-таки хотелось использовать все возможности для универсализации", — напомнил Лавров.

Договор о ракетах

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Российский дипломат заявил в ООН о подготовке США к войне
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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