В Госдуме заявили, что кораблям НАТО не место в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Кораблям НАТО не место в Азовском море, все попытки нарушить территориальные воды РФ будут пресечены, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что Украина для "обеспечения безопасности" в Азовском море должна принимать более радикальные действия, а не надеяться на антироссийские санкции Евросоюза. По его словам, в первую очередь Киев должен "немедленно расторгнуть" с Москвой договор о совместном использовании Азовского моря, после чего "провести делимитацию украинской границы в Азовском море", а затем сделать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск. После чего пригласить корабли НАТО.

"Кораблям НАТО нечего делать в Азовском море. Мы этого не потерпим, однозначно. Делать им там нечего за тысячи километров от своих берегов. Пусть охраняют свою территорию. Хотят попробовать подразнить медведя — пускай попробуют, но перед этим почитают историю. Если западные партнеры посмеют нарушить территориальные воды Российской Федерации, используя для этого подневольные украинские власти, это будет пресечено немедленно", — сказал РИА Новости Шеремет.

При этом депутат подчеркнул, что озвученный Лупаковым план больше напоминает политический визг, на который не стоит обращать внимание.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые прошли через Керченский пролив.