Путин и Макрон обсудили российско-американскую встречу в Париже

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили в субботу по телефону вопрос о проведении в Париже российско-американской встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Главы государств обсудили участие президента России в предстоящих 11 ноября в Париже мероприятиях по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Затронут также вопрос о проведении во французской столице российско-американской встречи на высшем уровне", — говорится в сообщении.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин в ходе визита в Париж встретится 11 ноября с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер в свою очередь подтвердил, что может встретиться с Путиным в ноябре на мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой Мировой войны.