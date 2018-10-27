Врио главы Забайкалья не считает актуальным вопрос об участии в выборах

ЧИТА, 27 окт — РИА Новости. Вопрос участия в выборах не стоит на повестке дня у нового врио губернатора Забайкалья Александра Осипова.

В субботу в администрации Забайкальского края полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил Осипова членам правительства и депутатам заксобрания.

"Не стоит вопрос на повестке дня, сегодня вопрос стоит именно в конкретных практичных ответах о том, как развивать Забайкальский край, как решать насущные проблемы, как улучшить жизнь людей", — ответил Осипов на вопрос об участии в выборах, который пройдут в сентябре 2019 года.

Президент России Владимир Путин в среду вечером принял отставку по собственному желанию главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил бывшего первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и члена совета директоров ПАО "РусГидро" Александра Осипова временно исполняющим обязанности главы края.