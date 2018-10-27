Врио главы Забайкалья рассказал об основной задаче на новой должности

ЧИТА, 27 окт — РИА Новости. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявил, что его главной задачей будет разобраться с проблемами региона.

В субботу в администрации Забайкальского края полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил Осипова членам правительства и депутатам заксобрания.

"Главная задача сегодня — разобраться с проблемами Забайкальского края, полностью ознакомиться с обстоятельствами дела на местах, найти решения, чтобы вывезти край на тропу растущего развития, улучшить качество и условия жизни людей. Для этого сегодня существует уникальная возможность", — рассказал Осипов на своем представлении.

По словам главы региона, новые нацпроекты позволят построить и отремонтировать дороги, больницы, поликлиники, детские сады и школы, реконструировать жилищно-коммунальное хозяйство, теплоэнергетику, создать новые современные рабочие места с хорошей зарплатой.

"Для этого предстоит напряженная работа, особая роль в этой части стоит в правительстве Забайкальского края. В первую очередь необходимо качественно подготовить документы для участия в национальных проектах, время идет очень быстро, национальные проекты практически сверстаны. Особенно важно наладить работу с федеральным центром, работу с профильными министерствами и ведомствами", — добавил он.

Как рассказал Осипов, на встрече с президентом он поднял вопрос о необходимости плана социального обустройства Забайкальского края, наполнения регионального бюджета, решения вопроса о стоимости топлива. "Мы получили положительное решение президента, но для их воплощения в жизнь нужна наша работа", — заметил врио.

Президент России Владимир Путин в среду вечером принял отставку по собственному желанию главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил бывшего первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и члена совета директоров ПАО "РусГидро" Александра Осипова временно исполняющим обязанности главы края.