В Крыму призвали США прекратить безумие, связанное с гонкой вооружений

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов призвал власти США прекратить безумие, связанное с гонкой вооружений.
Постпред также заявил о недопустимости создания новых баз НАТО у российских границ.
"Американцы сейчас по всему миру вокруг России и Китая создают свои новые военные базы. Население тех стран, где они насильно практически сажают свои новые военные объекты, должно знать, и в этом наша просьба к мировой общественности, что эти объекты ставят под угрозу само невинное население этих стран, потому что в случае агрессии против России это все будет уничтожено", — сказал Мурадов.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.