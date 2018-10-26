В Крыму призвали США прекратить безумие, связанное с гонкой вооружений

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов призвал власти США прекратить безумие, связанное с гонкой вооружений.

"Мы очень бы хотели, чтобы прекратилось это безумие, связанное с гонкой вооружений, которое, безусловно, поощряется выходом Соединенных Штатов из различных базисных договоров, определяющих всю систему разоружения и международной безопасности в мире", — сказал Мурадов журналистам.

Постпред также заявил о недопустимости создания новых баз НАТО у российских границ.

"Американцы сейчас по всему миру вокруг России и Китая создают свои новые военные базы. Население тех стран, где они насильно практически сажают свои новые военные объекты, должно знать, и в этом наша просьба к мировой общественности, что эти объекты ставят под угрозу само невинное население этих стран, потому что в случае агрессии против России это все будет уничтожено", — сказал Мурадов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.