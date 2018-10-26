Матвиенко и глава Кубы Диас-Канель встретятся в Москве

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится в Москве 2 ноября с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщает сайт Совфеда.

О том, что Диас-Канель начнёт 1 ноября свой первый визит в Россию, сообщил в среду сенатор, руководитель группы дружбы Совета Федерации и парламента Кубы Сергей Калашников. По его словам, это будет первый визит лидера Кубы за пределы стран Карибского бассейна.

Позже информацию о предстоящем визите подтвердил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. По его словам, в ближайшие дни, помимо России, Диас-Кандель посетит Китай, КНДР, Вьетнам и Лаос.