В Генпрокуратуре подтвердили сообщения об отставке Семчишина

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Заместитель генпрокурора России Иван Семчишин подал рапорт об отставке в связи с выходом на пенсию, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Ранее РИА Новости об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"Заместителя генпрокурора РФ Иван Семчишин подал рапорт прошение об отставке в связи с выходом на пенсию. Теперь, в соответствии с процедурой, документы поступят в администрацию президента, потом в Совет Федерации", — сказал Куренной.

Как ранее сообщил источник, отставку Семчишина должен утвердить Совет Федерации, соответствующие документы уже туда направлены. В соответствии с графиком заседаний Совфеда, ближайшее заседание палаты состоится 7 ноября.

Семчишин родился в 1960 году, является государственным советником юстиции первого класса. Занимает должность заместителя генерального прокурора с 2006 года.

После отставки Семчишина освободится уже второе место замгенпрокурора. Первое стало вакантным после гибели в начале октября Саака Карапетяна.