Замгенпрокурора подал в отставку, сообщил источник

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Иван Семчишин подал в отставку в связи с выходом на пенсию по выслуге лет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"В заявлении об отставке Семчишин просит освободить его от занимаемой им должности заместителя генерального прокурора РФ в связи с достижением им пенсионного возраста по выслуге лет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, отставку Семчишина должен утвердить Совет Федерации. Соответствующие документы уже туда направлены. В соответствии с графиком заседаний Совфеда, ближайшее заседание палаты состоится 7 ноября.

После отставки Семчишина освободится уже второе место замгенпрокурора. Первое стало вакантным после гибели в начале октября занимавшего эту должность Саака Карапетяна.