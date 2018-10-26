Путин пока не планирует посетить зону ЧС в Краснодарском крае

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует посетить зону чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае, где из-за продолжительных ливней произошли подтопления, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", — сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, собирается ли президент посетить зону ЧС на Кубани.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более пяти тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев.