Косачев считает, что Запад теряет контроль над меняющимся миром

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Запад, привыкший "обладать миром", не может его удержать — современный мир становится справедливее и демократичнее и уходит из-под западного контроля, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"По большому счету, все, что происходит сейчас вокруг России с западной стороны — это извращённая реакция привыкших обладать миром колонизаторов на мир, который меняется. Который по определению становится лучше. Потому что он справедливее и демократичнее. Но он уходит из-под их ног. И проблема на самом деле только в этом", — написал сенатор в Facebook.

Косачев отметил, что Западу "жизненно важно" любыми средствами удержать на плаву "свой мир", где их СМИ говорят правду и только правду, а наши — якобы "забиты фейками под завязку".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.