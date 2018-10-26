В избиркоме Приморья выстроилась очередь из кандидатов на пост губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Очередь из претендентов на пост губернатора Приморья образовалась в краевом избиркоме в первый день приема документов на выдвижение, сообщил РИА Новости член "Единой России", который планирует идти на выборы самовыдвиженцем, Вячеслав Гнездилов.

"Утром в избиркоме была большая очередь – представители кандидатов, кандидаты. При этом надо сказать, что документы принимали оперативно. Врио губернатора Олег Кожемяко подавал документы первым и отдельно, остальных уже принимали группами. Большинство претендентов приходили уже с готовым пакетом документов и юристами, и процедура приема комиссией занимала не более 15 минут. И то это потому, что некоторые заверяли копии паспортов на месте", — рассказал Гнездилов.

По его словам, на месте была председатель избиркома Татьяна Гладких, она терпеливо отвечала на вопросы выдвиженцев.

"Я подал пакет документов, и члены избиркома после проверки сказали мне донести пару документов. Сейчас еду их сдавать", — сказал собеседник.

Избирком Приморья в пятницу начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. Подача документов для регистрации кандидата стартует 11 ноября и продлится до 18 ноября. Решение о регистрации либо отказе принимается в течение семи дней.

С начала дня избирком Приморья принял документы на выдвижение на выборы губернатора края от 12 кандидатов. В их числе — врио губернатора края Олег Кожемяко, который пошел на выборы самовыдвиженцем, Олег Митволь от партии "Зеленые" и глава приморского отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, выдвинутый региональным отделением Партии роста. От ЛДПР документы подал депутат ГД Андрей Андрейченко. Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис подала документы для выдвижения от партии "За женщин России".

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.