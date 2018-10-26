Избирком Приморья принял документы от 12 претендентов на пост губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Избирком Приморья принял документы на выдвижение на выборы губернатора края от 12 кандидатов, в том числе от двух самовыдвиженцев, сообщил РИА Новости представитель комиссии.
Прием документов на выдвижение кандидатов начался в пятницу, подача документов для регистрации пройдет с 11 по 18 ноября. Решение о регистрации либо отказе принимается в течение семи дней.
В частности, стало известно, что документы на выдвижение подали врио губернатора края Олег Кожемяко, который пошел на выборы самовыдвиженцем, Олег Митволь от партии "Зеленые" и глава приморского отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, выдвинутый региональным отделением Партии роста.
От ЛДПР документы подал депутат ГД Андрей Андрейченко. Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис выдвинулась от партии "За женщин России".
Выборы в Приморье
Избирком Приморского края по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов губернатора.
Владимир Путин назначил врио губернатора Олега Кожемяко, который возглавлял до этого Сахалинскую область. Пойти на выборы самовыдвиженцем ему позволил закон, который в начале октября приняли депутаты законодательного собрания Приморья.
Новое голосование назначено на 16 декабря.