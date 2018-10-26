Избирком Приморья принял документы от 12 претендентов на пост губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Избирком Приморья принял документы на выдвижение на выборы губернатора края от 12 кандидатов, в том числе от двух самовыдвиженцев, сообщил РИА Новости представитель комиссии.

Перечня кандидатов собеседник агентства на уточнил.

Прием документов на выдвижение кандидатов начался в пятницу, подача документов для регистрации пройдет с 11 по 18 ноября. Решение о регистрации либо отказе принимается в течение семи дней.

В частности, стало известно, что документы на выдвижение подали врио губернатора края Олег Кожемяко, который пошел на выборы самовыдвиженцем, Олег Митволь от партии "Зеленые" и глава приморского отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, выдвинутый региональным отделением Партии роста.

От ЛДПР документы подал депутат ГД Андрей Андрейченко. Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис выдвинулась от партии "За женщин России".

Выборы в Приморье

Избирком Приморского края по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов губернатора.

Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает это решение правильным, и отказался от борьбы. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Он подал в суд более 30 исков.

Владимир Путин назначил врио губернатора Олега Кожемяко, который возглавлял до этого Сахалинскую область. Пойти на выборы самовыдвиженцем ему позволил закон, который в начале октября приняли депутаты законодательного собрания Приморья.

Новое голосование назначено на 16 декабря.