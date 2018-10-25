В Крыму назвали резолюцию ЕП об Азовском море "враждебным документом"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Резолюция Европарламента с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море является враждебным и предвзятым документом, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море. Кроме того, исполнительным органам ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

"Подобные резолюции нас уже не удивляют", — сказал РИА Новости Гемпель, отметив, что "наше государство избрало правильную внешнюю политику".

"Подобные враждебные документы и выпады в сторону России лишь доказывают, что наша страна на правильном пути. Грубо скажу, но есть старая поговорка: "Собака лает, а караван идет", — сказал он.

По его словам, крымчан не напугают новые санкции, которыми грозят европейские политики.

"Россия — самодостаточное государство, которое в состоянии обеспечить всем необходимым своих граждан и защитить свои законные права и интересы на международной площадке. Эти санкции, если они будут введены, намного больнее ударят по европейским странам. Уверен, что Россия продолжит политику по обеспечению безопасности в Азовском море и Керченском проливе", — сказал Гемпель.