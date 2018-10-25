Президент Замбии может приехать в Россию с официальным визитом в 2019 году

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Замбийский президент Эдгар Лунгу, как ожидается, приедет в Россию с официальным визитом в 2019 году, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Шедрек Чингембу Лувита.

"(Визит — ред.) сейчас прорабатывается специалистами министерства иностранных дел России, а также министерства иностранных дел Замбии… Мы усиленно работаем, чтобы как можно скорее это реализовать. Год почти подходит к концу, поэтому мы определенно должны ожидать (визита) в рамках следующего года, как можно скорее", — сообщил посол.

Лувита подчеркнул, что Россия поддерживает хорошие отношения с Африкой, и страны в регионе заинтересованы в укреплении сотрудничества.

"В этой стране есть огромный потенциал в сфере технологий, где есть огромные ресурсы… при партнерстве с Африканским континентом в нескольких экономических секторах (Россия) обеспечит развитие континента, так что Африке больше не придется полагаться на помощь", — сказал Лувита.

Посол также поприветствовал подписание Россией и Сообществом развития Юга Африки (САДК/SADC, Southern African Development Community) меморандума о взаимопонимании, которое состоялось во вторник.

"Это панацея для того, чтобы сделать открытыми инвестиционные возможности в страны САДК. Как вы знаете, были рассмотрены мнения глав государств Африканского континента о необходимости в российском государстве с одной стороны и российских инвесторах с другой … чтобы преобразовать эти прекрасные политические отношения в экономическую выгоду", — сказал посол.