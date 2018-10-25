В Госдуме прокомментировали присвоение Сенцову премии Сахарова

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Присуждение осужденному в РФ за подготовку теракта Олегу Сенцову правозащитной премии Европарламента имени Андрея Сахарова – это политический шаг русофобского направления, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Осужденному в РФ за подготовку теракта украинскому режиссеру в четверг присудили правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова. Лауреат был назван на сессии в Страсбурге, церемонию транслировала пресс-служба ЕП.

"В данном случае мы понимаем прекрасно, что это политический шаг, направленный только на одно – это очередной русофобский шаг со стороны Европарламента… Эта премия должна быть присвоена за определенные заслуги. Если честно говорить, то мне непонятно, за какие заслуги этот человек может быть награжден, или неважно, где и в каком положении он сейчас находится?" — сказал Чепа РИА Новости.

Политик также считает, что таким образом осуществляется очередная попытка очернить образ России в глазах мирового сообщества. "Это дискредитирует премию уважаемого человека в нашей стране", — добавил он.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.