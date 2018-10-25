Учения НАТО в Норвегии носят антироссийский характер, заявили в МИД

ВЕРОНА, 25 окт — РИА Новости. Учения НАТО Trident Juncturе у берегов Норвегии носят антироссийский характер, РФ должна это учитывать, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Нет никаких сомнений в том, что они (учения НАТО — ред.) носят антироссийскую направленность, и мы так же должны это учитывать в нашем военном планировании", — сказал он журналистам на полях Веронского экономического форума.

"Хорошо, что в последние годы уделялось повышенное внимание укреплению нашего военного потенциала, и на сегодня Россия обладает различными вариантами выбора наиболее оптимального военно-технического ответа на угрозы, которые могут носить совершено различный характер", — отметил дипломат.

Учения Trident Juncture начались в Норвегии 25 октября и закончатся 7 ноября. Участие в них принимают около 50 тысяч солдат, 250 воздушных средств и 65 морских судов из 31 страны. Численность военных из североевропейских стран составила более 13 тысяч солдат.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил ранее, что военная активность НАТО у границ РФ достигла небывалого уровня со времён холодной войны, для этого используется миф о российской угрозе.

Москва ранее неоднократно заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.