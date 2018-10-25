Представители из 36 стран вошли в ассоциацию "Друзья Крыма"

ЯЛТА, 25 окт – РИА Новости. Представители из 36 стран мира присоединилось к международной ассоциации "Друзья Крыма", сообщил директор делового и культурного центра Крыма Ярослав Иванченко.

В Ливадийском дворце Ялты в 2017 году была учреждена международная ассоциация "Друзья Крыма" и принято воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира.

"Фактически, за год после создания, членами ассоциации друзей Крыма стали более 150 человек из 36 стран мира", — сказал Иванченко на международной конференции "Крым в современном международном контексте".

По его словам, в ассоциации есть представители Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Китая, Литвы, Норвегии, Палестины, Сербии, Сирии, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Япония и других стран мира.

"Национальные клубы друзей Крыма были образованы за этот год в Абхазии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Израиле, Китайской Народной Республике, Сербии, Сирии, Швейцарии, Южной Осетии, Словакии, Тунисе, Бельгии. В ближайшее время ожидается создание еще ряда национальных клубов друзей Крыма", — сказал Иванченко.

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