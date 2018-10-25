Проект резолюции Европарламента по Азовскому морю вызвал удивление в Крыму

ЯЛТА, 25 окт – РИА Новости. Проект резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море вызывает удивление, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Европарламент подготовил проект резолюции с призывом ужесточить санкции против России, если ситуация в Азовском море обострится. В проекте предлагается назначить "спецпосланника по Крыму и Донбассу", который займется положением дел в регионе. В документе также призывают Совет ЕС "потребовать от Российской Федерации немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов и рассмотреть, в случае необходимости, соответствующие контрмеры".

"Они заинтересовались Азовским море, как это неудивительно. Азовское море – это разлив устья реки Дон. Это все равно, если бы мы начали интересоваться ситуацией в Женевском озере, потому что оно между Францией и Швейцарией, и мы бы очень большое беспокойство по этому поводу выражали", — сказал Мурадов на международной конференции "Крым в современном международном контексте".

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.