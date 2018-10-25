Песков рассказал о работе по совершенствованию антикоррупционной системы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Законопроект, который позволит прокуратуре запрашивать данные о зарубежных счетах госслужащих, является частью работы по совершенствованию антикоррупционной системы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне, 24 октября, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий Генпрокуратуре запрашивать Центральный банк для дальнейшего получения информации от иностранных банков о вкладах россиян, которым запрещено их иметь.

"Антикоррупционная система находится в процессе постоянного совершенствования. По мере этой деятельности, скажем так, продвижении антикоррупционной деятельности, всплывают какие-то недочеты, те моменты, которые нужно развивать и совершенствовать. Вот это и проходит в рамках этой деятельности", — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что речь идет лишь о тех гражданах, кому запрещено иметь счета за рубежом. "Важно повторять, что здесь речь идет о действиях только в отношении тех, кому в связи с занимаемыми должностям запрещено иметь зарубежные счета", — уточнил Песков.