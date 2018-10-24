Рябков не исключил, что США продолжат выходить из международных соглашений

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что США вслед за ДРСМД и рядом других договоров продолжат выходить из международных соглашений.

"Это тревожный момент. За последнее время США вышли из серии международных соглашений: от климатического соглашения и участия в ЮНЕСКО до Всемирного почтового союза. ДРСМД и СВПД по Ирану — это лишь два из множества примеров такого рода действий. Мы не знаем, есть ли конец этому пути", — сказал Рябков в программе "Большая игра" на Первом канале.