Встреча Путина и Трампа поможет стабилизировать ситуацию, заявил Рябков

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поможет стабилизировать ситуацию, она очень важна на фоне кризиса вокруг ДРСМД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас дефицит диалога, диалоговых площадок и форматов с США на разных уровнях. В этой ситуации президентский уровень важен вдвойне… Контакт первых лиц, безусловно, поможет стабилизировать ситуацию и направить движение на восходящую часть траектории, а не деградацию", — заявил Рябков в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Мы в МИД приступили к практической проработке ближайшего контакта (имеется ввиду возможная встреча в Париже 11 ноября, — ред.)… Мы видим определенную перспективу не только "на полях" международных мероприятий, но и отдельных полноформатных визитов", — уточнил Рябков.