МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработать методику по контролю за исполнением задач, сформулированных в нацпроектах.

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Совета по нацпроектам отметил, что по реализации отдельных программ и проектов есть очень много различных показателей, и на президентский уровень достаточно вывести 40-50 показателей в общей сложности.

"В довольно сжатые сроки подготовлены серьёзные проекты, серьезный документ. И, наверное, правильно, что многие из них носят детальный характер, детализированы. Вместе с тем, появляется больше показателей — они мелкие и может возникнуть соблазн сдвижки по этим мелким показателям", — сказал Путин.

"Нам нужно обязательно решить задачу, связанную с контролем за исполнением поставленных задач и достижением тех рубежей, о которых мы говорим. Здесь нужно разработать методику, нужно разработать способы применения этой методики", — добавил он.

Кроме того, глава государства поблагодарил правительство за сроки подготовки национальных проектов и призвал дальше наладить работу по контролю за выполнением задач.

"А в целом, хочу вас поблагодарить за то, что в нужные сроки фактически работа в том виде, в котором мы её сейчас видим, завершена. Очень надеюсь на то, что мы будем двигаться дальше. И очень важно, еще раз хочу к этому вернуться и этим закончить: нужно наладить совместную работу по контролю за тем что, как и какими темпами мы двигаемся по выполнению поставленных целей", — сказал Путин в завершении заседания.