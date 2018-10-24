Трамп мог бы улучшить отношения с Россией, считает эксперт

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Основатель исследовательской неправительственной организации "Институт Шиллера" в США Хельга Цепп-Ларуш считает, что президент США Дональд Трамп мог бы благодаря встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Париже и саммиту G-20 в Аргентине улучшить отношения с Москвой.

Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, встреча Путина и Трампа будет полноценной и хорошо подготовленной.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 11 ноября.

"В ближайшее время состоится встреча президента Путина и президента Трампа в ноябре в Париже, далее предстоит саммит "двадцатки" в Аргентине. Если президент Трамп сможет, скажем так, "освободиться" от того заговора, который вокруг него созревает, то он сможет вернуться к тем предвыборным обещаниям, которые дал в 2016 году (о развитии отношений с РФ – ред.)", — сказала она журналистам.

По ее словам, если Трамп сделает это и тем самым улучшит отношения с Россией, а также попытается улучшить отношения с Китаем, то это "принесет свои плоды, и можно будет говорить о начале новой эпохи, произойдет кардинальный скачок" в мировой конъюнктуре.

Как отметила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Россия позитивно оценивает перспективы предстоящих 11 ноября переговоров в Париже лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, ожидает, что там будут намечены новые перспективы российско-американского сотрудничества.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.