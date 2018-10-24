Путин прокомментировал отношения России и Италии

Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи. 24 октября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи. 24 октября 2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин в среду в Кремле принял председателя Совета министров Италии Джузеппе Конте, который находится в Москве с визитом.

"Между Россией и вашей страной в последние годы, десятилетия сложились деловые и в то же время очень теплые отношения, которые поддерживаются практически всеми политическими силами, как в Италии, так и в Российской Федерации",- сказал Путин.

Он отметил, что Москва и Рим, несмотря на непростые времена, никогда не теряли высокого уровня политических контактов, который поддерживается в настоящее время.

Российский лидер вместе с тем выразил сожаление, что в последнее время Италия немного утратила свои позиции на рынке РФ.

"К сожалению, Италия несколько уступила свои позиции на российском рынке как экономической платформе. Тем не менее, объем наших внешнеэкономических торговых связей остается весьма высоким",- подчеркнул он.

Путин напомнил, что в России работает порядка 500 итальянских компаний, в последнее время наблюдается устойчивый рост товарооборота.