Гордума и жители Хабаровска обсудят вопрос сохранения статуса столицы ДФО

ХАБАРОВСК, 24 окт — РИА Новости. Депутаты городской думы Хабаровска 30 октября проведут внеочередное заседание, где обсудят с общественностью города вопрос о сохранении статуса столицы Дальнего Востока, сообщается на сайте мэрии.

Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования (2000 год). Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил в четверг, что поручает Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад президенту с технико-экономическим обоснованием, затратами и преимуществами.

"Депутаты городской думы проведут внеочередное заседание, на котором обсудят вопросы целесообразности сохранения статуса Хабаровска как столицы Дальневосточного федерального округа. Эта тема, по словам председателя думы Сергея Савкова, является резонансной, и необходима выработка единой позиции по этому вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что совместное заседание с общественностью по этому вопросу назначено на 30 октября. На нем будут обсуждаться вопросы исторических предпосылок столичного статуса Хабаровска, целесообразности сохранения этого выбора.

"В 1926 году было принято первое решение о столичном статусе Хабаровска. Сюда были переведен штаб Дальневосточного военного округа из Читы. Хабаровск стал энергетическим, транспортным центром региона. Почти 200 федеральных учреждений находится в городе. Последнее время идут разговоры о переносе столицы во Владивосток. Владивосток – это географически "угловой" город. Хабаровск имеет все условия, чтобы оставаться столичным городом. Мы знаем, что до 1 декабря дано задание подготовить доклад президенту РФ о возможности переноса столицы ДФО. Сколько это будет стоить для государства?", — приводятся в сообщении слова председателя гордумы Савкова.

Он также отметил, что у Хабаровска впереди большие задачи. "Нам предстоит строить мост на Сахалин, переход с Большого Уссурийского острова (часть которого принадлежит Китаю — ред.) – это тоже функции столицы Дальнего Востока", — уточнил председатель гордумы.