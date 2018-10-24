"Коммунисты России" выдвинут Сурайкина на выборы в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Приморское региональное отделение "Коммунистов России" (КПКР) 26 октября выдвинет для участия в выборах губернатора края экс-кандидата в президенты России, председателя ЦК партии Максима Сурайкина, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета отделения Виталий Либанов.

"Заседание, на котором будет выдвинут Сурайкин, назначено на 26 октября", — сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте партии, политбюро ЦК "Коммунистов России" рассмотрело просьбу Приморского отделения партии разрешить ему выдвинуть Сурайкина на должность губернатора края и одобрило эту инициативу. Партия полагает, что в Приморском крае сформировались общественные настроения "весьма благоприятные для организационного и политического роста левых сил".

"Политбюро… решило рекомендовать Приморскому отделению принять участие в выборах губернатора Приморского края, назначенных на 16 декабря, согласиться с предложением коммунистов Приморского края выдвинуть в губернаторы региона председателя ЦК КПКР М.А.Сурайкина", — говорится в сообщении партии.

Сурайкин в сентябре избран заместителем председателя заксобрания Ульяновской области.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.