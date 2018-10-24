"Коммунисты России" выдвинут Сурайкина на выборы в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Приморское региональное отделение "Коммунистов России" (КПКР) 26 октября выдвинет для участия в выборах губернатора края экс-кандидата в президенты России, председателя ЦК партии Максима Сурайкина, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета отделения Виталий Либанов.
"Заседание, на котором будет выдвинут Сурайкин, назначено на 26 октября", — сказал собеседник агентства.
"Политбюро… решило рекомендовать Приморскому отделению принять участие в выборах губернатора Приморского края, назначенных на 16 декабря, согласиться с предложением коммунистов Приморского края выдвинуть в губернаторы региона председателя ЦК КПКР М.А.Сурайкина", — говорится в сообщении партии.
Сурайкин в сентябре избран заместителем председателя заксобрания Ульяновской области.
Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.