Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в ноябре

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ноябре на мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.
Ранее о договоренности провести такую встречу сообщили помощник российского лидера Юрий Ушаков и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, который посетил Москву.
По словам Ушакова, после торжественных мероприятий в Париже президенты проведут двустороннюю встречу 11 ноября. Ее продолжительность зависит от самих президентов, добавил он.