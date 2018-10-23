Антонов заявил, что новые санкции США не изменят внешнюю политику России

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (штат Юта, США), 23 окт — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что новые санкции, которые намерены вводить американская администрация, не изменят внешнюю политику России.

"Эта ситуация (в отношениях РФ и США – ред.) негативно влияет и на экономическое сотрудничество между двумя нашими странами. Подчеркну, что санкционное давление на Россию не может дать положительных результатов. Однако нас пока не слышат. В администрации постоянно говорят, что собираются наращивать рестрикции", — заявил Антонов во вторник на встрече с представителями деловых кругов штата Юта в Солт-Лейк-Сити.

"В отношении СССР… санкции на протяжении XX века объявляли десятки раз. Однако наши противники не добились изменения внешней политики нашего государства", — сказал посол.

Ранее Антонов провел встречу с губернатором Юты Гэри Гербертом, с которым так же обсудил вопросы сотрудничества в экономической сфере.