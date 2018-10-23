"Вмешательство в выборы в США" навредило прежде всего Москве, заявил Болтон

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фактов влияния России на итоги выборов в США нет, но "вмешательство" навредило прежде всего Москве, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
"Конечно, мы знаем только то, что стало известно общественности в форме предъявления обвинений и связанной с ними информации, но, конечно, принимая во внимание то, что мы видели до сих пор, нет никакой вероятности, что итоги выборов поменялись бы. Если появится новая информация, мы примем ее во внимание", — добавил он.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Болтон также ранее заявлял, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.