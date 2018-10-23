"Вмешательство в выборы в США" навредило прежде всего Москве, заявил Болтон

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фактов влияния России на итоги выборов в США нет, но "вмешательство" навредило прежде всего Москве, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Факт в том, что по всем данным, которые у нас есть, итоги были бы абсолютно такими же. Если бы были доказательства обратного, мы бы о них уже услышали. Что создало вмешательство, так это недоверие и враждебность в США, а особенно оно сделало практически невозможным в течение двух лет достичь прогресса в дипломатическом диалоге между США и Россией. Это большая потеря для обеих стран, но особенно для России", — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Конечно, мы знаем только то, что стало известно общественности в форме предъявления обвинений и связанной с ними информации, но, конечно, принимая во внимание то, что мы видели до сих пор, нет никакой вероятности, что итоги выборов поменялись бы. Если появится новая информация, мы примем ее во внимание", — добавил он.

Болтон также отметил, что если говорить о "действительно масштабных влияния на американскую политическую систему", следует обратить внимание на действия Китая, о которых ранее говорит вице-президент США Майк Пенс. По оценке высокопоставленных сотрудников американских разведслужб, по сравнению с ними "Россия выглядит младшим игроком".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Болтон также ранее заявлял, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.